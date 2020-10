Morte sulla A26, Fenoglio (FI): "Una tragedia annunciata"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dopo gli innumerevoli incidenti causati da cinghiali o altri ungulati selvatici di grossa taglia e il recente intervento in sede regionale da parte del nostro gruppo regionale di Forza Italia, che consentirà una deroga alla L.R. 32/82, già citata sulle pagine di questo quotidiano del 16 settembre, è necessario andare oltre. E' già stato depositato l'Ordine del giorno n.186 in Consiglio Regionale dal gruppo di Forza Italia per attuare modifiche alla Legge 157/1992 che possa consentire di operare con abbattimenti selettivi a livello provinciale non solo da parte degli operatori di polizia provinciale ma, sotto la direzione di questi ultimi, avvalendosi anche di squadre di cacciatori regolarmente munite di licenza venatoria.

Una possibilità che ora è consentita solamente nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. Sarebbe così possibile usufruire del prezioso contributo di cacciatori volontari. Quella avvenuta nella notte di martedì sulla A26 è una gravissima tragedia già annunciata purtroppo, perché da molto tempo è ormai insostenibile, al di là di ogni ragionevole dubbio e ortodossie ambientaliste, una convivenza tra sicurezza stradale e l’aumento incontrollato della popolazione di ungulati su tutto il territorio piemontese. Con inverni miti e un numero di appassionati alla pratica venatoria che negli ultimi dieci anni si è più che dimezzato, passando da circa 38 mila licenze regionali a 19 mila, la popolazione di ungulati ha raggiunto numeri ormai emergenziali. Oltre ad una serie presa di coscienza servono risposte concrete.Forza Italia si è attivata a livello regionale con il proprio gruppo consiliare e anche a livello parlamentare porteremo questa istanza sul piano nazionale".