Maltempo, arrivano le parole di Cirio: "Deve finire il tempo delle toppe"

"E' finito il tempo di mettere toppe e tamponi, è arrivata l'ora di interventi strutturali che risolvano le situazioni una volta per tutte". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in valle Tanaro, nel Cuneese, per visitare i paesi colpiti dall'alluvione dei giorni scorsi.

"Martedì - ha detto il governatore - porterò al ministro Lamorgese, al Viminale, una prima stima complessiva dei danni in Piemonte e, soprattutto, parlerò della necessità di una regia istituzionale che risolva i problemi".