Vigliano, minaccia di buttarsi dal balcone: 90enne salvato dai Carabinieri

A due anni dalla scomparsa dell'amata moglie, nel giorno in cui ricorreva l'anniversario del tragico evento, le emozioni sono state tante, troppe da sopportare.

Un 90enne residente a Vigliano Biellese ha così chiamato il 112 dicendo al Carabiniere dall'altro capo della cornetta che aveva sistemato un sedia sul balcone e che si sarebbe buttato di sotto. Il militare ha così cominciato a chiacchierare con lui, ad ascoltarlo, cercando di convincerlo a ripensarci; nel frattempo il collega al suo fianco aveva già inviato sul posto una pattuglia in soccorso.

Giunti sotto casa dell'uomo i militari lo hanno notato subito, sul suo balcone accanto a quella sedia su cui aveva tutte le intenzioni di salire per porre fine al vuoto lasciato dalla consorte. Anche i Carabinieri sotto al suo balcone hanno cominciato a parlare con lui, a fargli capire che c'erano ancora tante ragioni per continuare a vivere e, dopo diversi interminabili minuti di conversazione, l'anziano signore si è lasciato convincere ed è sceso giù in strada dove ha trovato la figlia ad aspettarlo, giunta nel frattempo sul posto.

Una storia con qualche pagina triste, ma che ha avuto fortunatamente un lieto fine.