Viabilità in Valle Cervo, il sindaco di Campiglia: "Imperativo riaprire frazione Malpensà"

A meno di 48 ore dal disastro si iniziano a delineare le azioni da intraprendere per ripristinare il prima possibile la viabilità in Valle Cervo. Come spiega il sindaco di Campiglia Maurizio Piatti "al momento è possibile raggiungere Piedicavallo passando da Quittengo, mentre per arrivare alla parte alta della Valle è possibile transitare dalla frazione Asmara di Campiglia".

Nella giornata di oggi il primo cittadino ha incontrato l'architetto Patergnani della Provincia, con il quale ha fatto il punto della situazione su Oretto e Malpensà. Riguardo quest'ultima, infine, Piatti dichiara: "È imperativo riaprire la frazione il prima possibile, per poter ristabilire la viabilità in alta Valle Cervo".