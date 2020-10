Doppio incidente a Gaglianico nel pomeriggio di ieri, 3 ottobre. Intorno alle 16, in via Cavour, due auto si sono scontate per cause al vaglio delle forze di Polizia. A rimanere coinvolte nello scontro una giovane mamma e i figli e una coppia di pensionati. Tutti loro non sono rimasti feriti.

Poco distante, nuovo sinistro tra un’auto e un ciclista a bordo della sua bici. Anche in questo caso nessuno dei due conducenti si è dovuto far medicare dai sanitari del 118.