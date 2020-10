Occhieppo Inferiore, quartieri senza luce. Il comune a disposizione dei cittadini

"Un intero quartiere di Occhieppo Inferiore, per l'esattezza quello situato nella zona di via Caralli incrocio via San Clemente, è completamente privo di energia elettrica dalle 21 di venerdì sera a causa di un guasto ad una cabina Enel". Questa la segnalazione arrivata a Newsbiella da un lettore nella giornata di ieri, 3 ottobre. "Il gestore delle linee elettriche non è ancora intervenuto. Sono presenti numerose famiglie con bambini di età inferiore ai 3 anni, senza luce, acqua calda e riscaldamento. Inoltre, sempre nel medesimo quartiere il maltempo ha causato l'allagamento di numerosi garage seminterrati con acqua fino ad un metro di altezza dal piano pavimento".

Pronto l'intervento dell'amministrazione comunale, come ha annunciato il sindaco Monica Mosca: "per la popolazione senza corrente - scriveva sulla sua pagina Facebook - la sala consigliare è aperta alla cittadinanza che necessita di caricare dispositivi elettrici che possono essere utili in caso di urgenze personali (cellulari e portatili). Portatevi gli alimentatori". I volontari della Protezione Civile sono rimasti in comune fino a mezzanotte per accogliere i cittadini in difficoltà. "Enel sta lavorando su più fronti - conclude Mosca - ma ad ora non abbiamo tempi certi per il ripristino, abbiamo la linea tranciata e stanno provvedendo con gruppi elettrogeni".