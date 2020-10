Maltempo, telefonata Borrelli-Pella: “Verrà nel Biellese. Ora si acceleri iter su legge dissesto idrogeologico”

“Mi sono messo in contatto con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli che mi ha dato la piena disponibilità a venire sabato nel Biellese, per toccare con mano e con la dovuta attenzione i danni provocati dal maltempo di questi giorni”. A svelare la notizia il deputato e vice presidente vicario dell’Anci nazionale Roberto Pella che, fin dalla prima mattinata di ieri, si è attivato a Roma per portare sotto i riflettori ciò che avvenuto nei comuni biellesi.

“La situazione nel Biellese è drammatica – sottolinea Pella – e i sindaci mi hanno informato di tutto ciò che è accaduto. Non è possibile che il nostro territorio sia martoriato in questo modo. Pochi minuti fa ho parlato con Borrelli e li ho evidenziato le criticità riscontrate; allo stesso tempo mi sono confrontato con il presidente Cirio e l’assessore Gabusi per la richiesta dello stato di calamità e come Anci mi sono immediatamente attivato. Ringrazio Cirio e Gabusi per aver inoltrato la richiesta, così come il capo della Protezione civile Borrelli per la sensibilità dimostrata nei confronti del Biellese”.

Di fronte a questo, trova nuova linfa la proposta di legge condivisa dalle forze politiche (e formulata da Pella), presentata quasi due anni fa contro il dissesto idrogeologico. “Ho sollecitato Palazzo Chigi e i ministeri competenti affinché si acceleri l’iter di questa proposta di legge, assolutamente bipartisan, calendarizzandola il più velocemente possibile – spiega il deputato biellese – Ho ribadito ciò che è accaduto nel Biellese ed è il tempo di intervenire con una legge precisa. Domani, sarò in commissione bilancio e porrò il tema durante la discussione sul Recovery Fund, i cui fondi dovranno essere indirizzati anche per la sicurezza del territorio”.