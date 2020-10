Maltempo, parla il presidente Unione Montana Valle Cervo Crovella: “Situazione preoccupante ma sotto controllo”

Disagi nel comune di Andorno Micca per un palo rimasto danneggiato a causa del maltempo. Il terreno, messo a dura prova dalle intense precipitazioni di questi giorni, ha ceduto portando con sé il traliccio. “Tutto questo ha determinato un grosso problema – spiega il sindaco Davide Crovella – Alcune frazioni, come San Giuseppe e Cerruti, sono rimaste senza luce per l’intera giornata di sabato. La corrente è poi tornata questa notte. Anche in paese non si sono registrate grosse criticità”.

Sempre ieri, il primo cittadino ha raggiunto le zone colpite dal maltempo in qualità di presidente dell’Unione Montana Valle Cervo – La Bursch. “Ho incontrato i colleghi sindaci dell’alta Valle e visto di persona tutti i danni causati dall’acqua – sottolinea Crovella - La situazione è preoccupante ma ora è sotto controllo. Per fortuna nessuno ha perso la vita o è rimasto ferito in tutto questo. Occorre ripristinare la viabilità il più velocemente possibile. L’ufficio tecnico di Andorno Micca ha lavorato incessantemente tutta la notte per quanto riguardava l’agibilità delle abitazioni. Siamo a disposizione per qualunque richiesta”.