Maltempo, la deputata Patelli nei luoghi più colpiti della Valle Cervo: “Far sentire nostra voce a Roma” FOTO e VIDEO

“Sono venuta di persona a Piedicavallo per osservare lo stato delle cose. Sono cresciuta in questi luoghi e viene da piangere vederli in simili condizioni”. Non trattiene l’emozione la deputata della Lega Cristina Patelli, giunta oggi pomeriggio in alta Valle Cervo per assistere ai danni causati dal maltempo.

Per la parlamentare biellese la priorità è “la viabilità. Occorre essere pratici e va ripristinata il più velocemente possibile. Siamo 5 parlamentari e dobbiamo portare a Roma la nostra voce e queste istanze per ottenere risorse a favore di questo territorio”. Accanto a lei, il sindaco di Piedicavallo Carlo Rosazza Prin che ha fatto il punto della situazione: “Rispetto a ieri, è tornata la corrente elettrica, insieme ai contatti telefonici e al gas. I volontari hanno ricominciato a pulire le strade. L’appello? Non lasciateci soli. Ci sono delle priorità: oltre alla viabilità, è necessario intervenire sui corsi d’acqua per mettere in sicurezza gli argini. Sono a forte rischio: se il torrente Mologna si dovesse ingrossare potrebbe essere un problema per le abitazioni”.

Di seguito l'intervista live alla deputata Patelli, al sindaco Rosazza Prin e all'assessore di Campiglia Cervo Casale che Newsbiella ha incontrato a Piedicavallo.