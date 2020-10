Maltempo, danni anche a Miagliano: chiusa la passeggiata lungo la Roggia FOTO

Il maltempo delle ultime ore ha duramente colpito anche il territorio di Miagliano. La passeggiata lungo la Roggia è stata chiusa al pubblico per motivi di sicurezza a causa della piena del torrente Cervo di questi giorni.

“Il percorso è stato devastato nella parte superiore – spiega l’amministrazione comunale sui social - Le staccionate in legno e tutte le canaline della connessione elettrica sono state divelte; in alcuni punti è franata nel torrente la strada e nei pressi della centrale il torrente ha superato in altezza la sede della roggia riempiendola di sabbia assai compatta. Invitiamo tutti i curiosi a non percorrere la passeggiata lungo la Roggia: è pericoloso”.