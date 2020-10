Maltempo, a Sagliano è tornata la luce: rimossa anche pianta di grandi dimensioni piegata da pioggia

La situazione comincia a normalizzarsi a Sagliano Micca dopo il violento nubifragio dei giorni scorsi. A fare il punto della situazione il sindaco Andrea Antoniotti: “A seguito dell’evento alluvionale una parte delle abitazioni del paese è rimasta priva della corrente elettrica fino alle 19 di ieri. Ora è rientrato tutto nella normalità”.

Disagi si sono registrati lungo la strada per frazione Oneglie, dove una pianta di grosse dimensioni è crollata a terra poco prima del ponte sul torrente Cervo nella notte di venerdì. “È stata rimossa alle prime luci di sabato – sottolinea il primo cittadino – Poi si sono registrati alcuni smottamenti in alcuni punti del paese: ora sono presenti obbligatori di carreggiata per consentire la viabilità. Valutazioni più precise si faranno domani con i tecnici”.