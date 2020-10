Maltempo, a Pralungo si contano i danni. Sindaco: “La Passerella sul Gorgomoro non esiste più” FOTO

Anche il comune di Pralungo fa la conta dei danni dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Biellese. A cominciare dal ponte pedonale del Gorgomoro che è stato spazzato via dalla furia dell’acqua.

“La Passerella non esiste più – commenta sconfortata la sindaca di Pralungo Raffaella Mollino – Al momento abbiamo chiuso la zona circostante. Inoltre, la strada provinciale verso Tollegno non è al momento percorribile per la caduta di una pianta che ne ostruisce il passaggio. Da lunedì dovrebbe riaprire alla viabilità con la rimozione dell’albero. Infine, sul nostro territorio, si sono registrati due smottamenti lungo la strada che porta a Sant’Eurosia con il restringimento della carreggiata. Domani i tecnici ne valuteranno la gravità”.