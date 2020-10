Maltempo, a Mezzana la situazione è grave. Il sindaco: "Qui non è ancora intervenuto nessuno" FOTO e VIDEO

Frane, strade chiuse, alberi caduti e guasti all'impianto elettrico. Questa la situazione che si delinea nel paese di Mezzana a un giorno dal disastro provocato dal maltempo in tutta la provincia.

"Dall'altra sera non è ancora intervenuto nessuno qui" spiega il sindaco Alfio Serafia. "Le frane ci sono ancora, abbiamo chiuso una porzione di via Ubertino, per non parlare della situazione sulle linee Telecom ed Enel".