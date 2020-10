Maltempo a Candelo, crolla un tetto e persona sfollata

Il maltempo si fa strada anche a Candelo. A dare un aggiornamento sulla situazione in paese il sindaco Paolo Gelone che sui canali social scrive quanto segue: “Sono stati momenti di apprensione in tutto il Nord Italia, con situazioni purtroppo anche molto critiche, con ponti crollati e dispersi. Insieme all'assessore Ansermino abbiamo monitorato il nostro territorio costantemente. Candelo non ha registrato situazioni gravi quanto quelle purtroppo registrate vicino a noi. Segnalo tra le criticità un tetto crollato in via Moglia, firmata apposita ordinanza, e una frana ha bloccato la linea Biella-Santhià, con i tecnici delle ferrovie al lavoro. Abbiamo anche soccorso, con i Carabinieri e con l’assessore Selena Minuzzo, una cittadina che è stata sistemata in un B&B in attesa di fare tutte le verifiche di sicurezza sul suo alloggio. La forza della natura merita rispetto e attenzioni costanti. I Comuni sono in prima linea per la sicurezza, un impegno gravoso ma necessario per la tutela del territorio e dei cittadini”.