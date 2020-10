Incidente a Cerrione, auto in panne a causa di due grosse buche

Finisce su una buca con l'auto e non riesce più a proseguire. È accaduto ieri mattina, 3 ottobre, a Cerrione. Il malcapitato conducente, un 23enne di Valdilana, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Giunti sul posto gli agenti hanno appurato che le buche erano due e che recavano effettivamente disagi alla regolare viabilità. Il giovane non ha riportato ferite ma la sua Mercedes è stata portata via con il carro attrezzi, in quanto non più marciante.