Andorno, sfiamma traliccio alta tensione in piena notte: paura tra i residenti

Notte da dimenticare per alcuni residenti di Andorno Micca. Poco dopo le 2.30 di questa notte, i Vigili del Fuoco si sono recati in paese per spegnere le fiamme che provenivano da un traliccio dell’alta tensione. Enorme lo spavento degli abitanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Il rogo è stato spento in breve tempo e l’area messa in sicurezza dalla squadra intervenuta sul posto. Per questa mattina è previsto l’arrivo dei tecnici per riparare il guasto.