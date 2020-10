Biella Sposi, bene la giornata dedicata ai matrimoni con 40 aziende biellesi FOTO

Ha fatto centro la fiera "Biella Sposi", una giornata organizzata da "Sempre Sempre eventi" con la collaborazione di Confartigianato Biella e Pro Loco Biella e con il patrocinio del Comune di Biella. In una domenica di sole, numerosi biellesi (si parla di circa 15mila passaggi) hanno raggiunto gli stand della quarantina di aziende che li attendevano tra via Italia e via San Filippo, alla ricerca dell'abito più bello o delle location più suggestive. E all'appello non mancava nessuno: tra wedding planner, abiti, bomboniere, fotografi, torta nuziale, musicisti, ristoranti, catering, location, l'arredamento, tutte le aziende hanno fatto conoscere i loro prodotti e servizi per le tante coppie che stanno pianificando il loro matrimonio.