Viabilità in Valle Cervo, senso unico alternato sulla provinciale di Quittengo

Con una viabilità della Valle Cervo fortemente colpita dal maltempo, la strada provinciale 111 di Quittengo, nel Comune di Campiglia Cervo, sta funzionando come collegamento per raggiungere Piedicavallo.

Al Km 0+150 della provinciale, dal 23 settembre sono in corso e proseguiranno, tempo permettendo, lavori di protezione della carreggiata, con collocamento di barriere new jersey in cemento per contenere eventuali cedimenti del muro prospiciente la carreggiata stessa.

Fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, su tale tratto saranno in vigore il senso unico alternato regolato da cartellonistica, ed limite di velocità di 30 Km/h.