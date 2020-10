Maltempo, 3100 utenze rimaste senza luce nel Biellese. Tecnici Enel al lavoro

La forte ondata di maltempo, che ha interessato il Nord-Ovest provocando l’esondazione di corsi d’acqua, frane, smottamenti e cadute di alberi, ha causato danni alle linee elettriche, sia aeree che interrate, e l’allagamento di cabine di distribuzione di energia.

Alle ore 17 del 3 ottobre, si contano 3100 utenze disalimentate in tutta la Provincia di Biella. I lavori proseguiranno ininterrottamente fino al pieno ripristino del servizio. La task force di E-Distribuzione, costituita da circa 200 persone tra tecnici e operativi e da circa 100 mezzi speciali, è al lavoro già dalla scorsa notte, attivata preventivamente in considerazione delle dichiarazioni di allerta emanate dalle Autorità competenti, con lo scopo di rialimentare i clienti senza energia nel più breve tempo possibile, attraverso manovre in telecomando, eseguite da remoto, e interventi sul posto. Sono stati già movimentati 180 gruppi elettrogeni.

Tutte le azioni intraprese sono realizzate in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile, con le quali si stanno concordando sugli interventi nelle aree di difficile accessibilità a causa degli allagamenti e della viabilità interrotta. E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.