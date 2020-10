Maltempo in Piemonte, il presidente Mattarella ha chiamato il governatore Cirio

Il presidente della Regione ha informato il Capo dello Stato della situazione che, seppur più contenuta nell’estensione, mostra danni alle aree colpite maggiori e più gravi di quelli causati dalla terribile alluvione del 1994. Intorno all’ora di pranzo è crollato nel Novarese il ponte di Romagnano Sesia. Grande preoccupazione in queste ore anche per i dispersi, saliti a 17. Per 16 di loro le ricerche sono in corso tra il versante francese e quello cuneese.

"Le parole e la vicinanza del Presidente della Repubblica - spiega Cirio - sono un sostegno molto importante in queste ore difficili. Il suo pensiero è stato per tutti i cittadini travolti da questa calamità, per i sindaci e le istituzioni che stanno affrontando la situazione, per le persone disperse e le squadre delle forze dell’ordine, della protezione civile e dei volontari impegnate ininterrottamente da stanotte nella loro ricerca e nel portare soccorso al territorio".



Intanto è arrivata anche la solidarietà da parte del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, manifestando "solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dall’eccezionale ondata di maltempo. A nome del Consiglio regionale esprimo solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dall’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato nelle ultime 24 ore molte zone del Piemonte. Purtroppo sempre più frequentemente fenomeni climatici estremi provocano situazioni di grave emergenza con morti e devastazioni. Un pensiero di forte preoccupazione va ai numerosi dispersi nella speranza che nelle prossime ore non giungano tragiche notizie. Infine rivolgo un sentito ringraziamento ai soccorsi: ai Vigili del fuoco, alla Protezione Civile, ai numerosi volontari e a tutti coloro che in queste ore stanno soccorrendo e aiutando con abnegazione le popolazioni in difficoltà".

Intanto, da parte di Confesercenti, viene avanzata la richiesta di "un aiuto immediato e sostanzioso per le attività commerciali colpite dell'alluvione di questa notte in diverse aree del Piemonte". "Esprimiamo - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte - la nostra solidarietà ai colleghi e ai cittadini colpiti, e cordoglio per le vittime. Ma la solidarietà non basta: c'è bisogno di un aiuto concreto. Il tessuto commerciale, già gravemente provato dall'emergenza sanitaria, rischia di essere messo definitivamente in ginocchio dagli eventi di questa notte. Dunque, ci attendiamo dalle istituzioni misure di sostegno concreto e in tempi brevi: ne va della sopravvivenza stessa di tantissime imprese del commercio. Passata la fase dell'emergenza più acuta, è necessario mettere mano a un pacchetto di provvedimenti che consentano in tempi brevi la ripresa dell'attività e il ristoro dei danni subiti".

Sul fronte dell'agricoltura, il presidente regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte, Gabriele Carenini, sottolinea "la necessità di mettere in pratica tempestivi interventi di manutenzione ambientale che coinvolgano chi già opera direttamente sul territorio. Senza un piano a tempo debito di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio e di fronte all’incombenza del mutamento climatico, il nostro Paese è destinato a rincorrere un’emergenza dopo l’altra. Occorre pianificare con determinazione una politica di salvaguardia del territorio, nella quale gli agricoltori sono pronti a fare la loro parte".



“Il nostro primo pensiero va alle famiglie dei dispersi, con la speranza che vengano ritrovati sani e salvi. Il bilancio per l’agricoltura è pesante e anche questa volta - dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte - e dimostra in modo inequivocabile che, aldilà del cambiamento climatico in atto, occorre investire in modo deciso sulla prevenzione, per evitare che si ripetano fenomeni di questo genere”.