Dal Nord Ovest - Cadavere ritrovato sul fiume Sesia a Bettole

E’ stato ritrovato poco fa a Borgosesia in frazione Bettole, un cadavere sul greto ai margini del fiume Sesia.

“E’ presumibile che si tratti della persona dispersa nella notte per il cedimento della strada a Crevola", spiega il sindaco Paolo Tiramani.

Gli accertamenti sono in corso: il disperso, è un trentenne di Quarona che transitava in auto con il fratello proprio nel momento in cui la furia del fiume ha esoso la strada: uno dei due occupanti della vettura è riuscito a mettersi in salvo, l'altro no. Dalla notte, Vigili del Fuoco e soccorritori stanno scandagliando la zona alla ricerca del disperso.