Maltempo in Valle Elvo, a Muzzano metà paese senz'acqua. A Zubiena guasto alla pompa

Anche la Valle Elvo non è stata risparmiata dai danni delle incessanti piogge che da ore colpiscono il territorio. A Graglia si è verificato uno smottamento del terreno che ha invaso una parte della carreggiata (in foto), ma è Muzzano il paese che al momento risulta più in difficoltà: "La parte alta del paese - spiega la dirigente di Cordar Laura Tacchini - è rimasta senz'acqua a causa di una frana che ha spostato un tratto di tubazioni dell'acquedotto". Anche in questo caso, i tecnici dell'azienda si sono da subito attivati per ripristinare l'impianto attraverso l'installazione di tubature temporanee e ridurre al minimo i disagi. Infine, il maltempo ha provocato un guasto alla rete Enel, bloccando la stazione di pompaggio di Zubiena.