Maltempo, tutte le situazioni di criticità sul territorio di Valdilana

Nuovo aggiornamento dal comune di Valdilana, che attraverso i suoi canali social ha esposto le varie situazioni di criticità sul territorio.

- frana tra frazione Ronco/Vico - lavori in corso

- sono state tolte le piante sull’illuminazione pubblica in frazione Piana

- tolta la ghiaia sullo stradone in frazione Pratrivero

- tranciata illuminazione pubblica in frazione Zoccolo - lavori in corso

- frana in frazione Cereie in zona chiesa

- sono stati tolti i sassi sulla strada in zona Lanificio Ferla

- esondazione rio canale zona Manifattura di Ponzone - lavori in corso

- interruzione di corrente zona Roveglio/Panoramica - lavori in corso

- interruzione dell’acqua in frazione Pratrivero e Pramorisio - lavori in corso per ripristino