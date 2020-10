Dopo un giorno intero di incessanti interventi, la situazione di chiusura delle strade continua ad essere pensate. In particolare, la Valle Cervo rimane raggiungibile solo dai mezzi di emergenza e per indifferibili necessità (no seconde case e turismo). Si invita la popolazione a rimanere a casa salvo improrogabili necessità.

Ecco la situazione delle strade biellese secondo il bollettino della sala operativa della Provincia di Biella aggiornato alle ore 17,50.