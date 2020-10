Maltempo nel Biellese, Spazio Hydro di Cittadellarte portato via dal Cervo FOTO e VIDEO

Il Cervo ha portato via una parte di Cittadellarte. È quanto accaduto nella notte a Spazio Hydro, dedicato alla sperimentazione e alla ricerca, dal quale numerosi studenti che vi soggiornavano sono stati evacuati. "La pioggia e il torrente hanno causato danni lungo la riva - spiega Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte - e per precauzione abbiamo fatto evacuare i presenti". L'intervento a cura di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Aib sta proseguendo in queste ore. Sul posto, già dalla notte, anche l'amministrazione comunale tra cui il sindaco Claudio Corradino e questa mattina il suo vice Giacomo Moscarola.

Questo il messaggio rilasciato sulla pagina Facebook di Spazio Hydro: "HYDRO non c'è più, letteralmente. Il fiume se lo sta mangiando pezzo a pezzo, in questa notte di pioggia infinita. Fino a che non passerà la piena, non potremo capire quanto male ha fatto, già ora è tanto. Sappiamo però una cosa: i muri cadono, ma noi restiamo in piedi".