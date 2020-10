Maltempo in Piemonte, il bilancio è di un morto e di un disperso. Non pioveva così dal 1958

Il duro bilancio della calamità che nelle scorse ore ha colpito il Piemonte è di una vittima e un disperso.

Il Presidente della Regione, a nome di tutto il territorio, si stringe alla famiglia di Samuel Pregnolato, il giovane di 36 anni residente a Quarona il cui corpo è stato recuperato sul greto del fiume Sesia a Borgosesia. La sua auto è finita nel fiume venerdì notte. Il fratello di 21 anni che era con lui si è salvato aggrappandosi ad alcuni rami. Intanto proseguono in queste ore le ricerche del margaro caduto con la sua auto in un torrente in provincia di Cuneo.