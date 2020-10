Maltempo, due smottamenti a Veglio FOTO

Il maltempo non sta risparmiando nessun luogo della provincia. Anche a Veglio, infatti, ci sono stati due smottamenti in frazione Valle, nel centro del paese sulla strada che dalla piazza porta al cimitero. A rimuovere detriti e piante ci stanno pensando i tecnici di un'impresa privata insieme ai volontari Aib di Veglio, che si stanno occupando della messa in sicurezza della zona. La strada verrà riaperta a breve.