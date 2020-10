Maltempo, aggiornamenti da Valdilana: ecco le zone colpite e la situazione in tempo reale

Pochi minuti fa il comune di Valdilana ha diramato sui canali social ufficiali la situazione attuale di criticità sul territorio colpito duramente dal maltempo.

MUNICIPALITÀ DI TRIVERO

- frana tra frazione Ronco/Vico zona scuole

- frana tra frazione Grillero/Mazzucco

- frazione Fila strada chiusa per frana

- frana tra frazione Bulliana/Giardino zona cimitero

- piante sull’illuminazione pubblica in frazione Piana

- ghiaia sullo stradone in frazione Pratrivero e mancanza di acqua correte

- tranciata illuminazione pubblica in frazione Zoccolo

- frana in frazione Cereie in zona chiesa

- sassi sulla strada in zona Lanificio Ferla

- esondazione rio canale zona Manifattura di Ponzone

- interruzione di corrente zona Roveglio/Panoramica

- interruzione dell’acqua in frazione Pratrivero e Pramorisio

MUNICIPALITÀ DI SOPRANA

- cavi alta tensione a terra in frazione Cerreia

- frana tra frazione Baltigati/Sella

- frana tra il bivio di frazione Cerreia/Rigozzo

MUNICIPALITÀ DI MOSSO

- frana tra Mosso/Veglio vicino ai condomini

- frana località Pistolesa

- frana tra frazione Sella/Frieri

- strada chiusa a causa frana in frazione Ometre

- frana frazione Mina a valle dello stradone

MUNICIPALITÀ DI VALLE MOSSO

- frana in frazione Gallo

- frana in frazione Simone

- caduta palo Illuminazione pubblica in frazione Picco -

strada chiusa a causa frana in frazione Premarcia

L’amministrazione comunale con la collaborazione dei soggetti preposti sta lavorando per ripristinare al più presto le varie situazioni in ordine di priorità.

Il prossimo aggiornamento è alle 17.