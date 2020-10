Maltempo a Biella, possibili sospensioni dell'acqua a Pavignano e Chiavazza FOTO

Anche a Biella città il maltempo sta provocando diversi danni. Come spiega la dirigente di Cordar Laura Tacchini "la situazione più critica è quella di Biella, dove i torrenti Cervo e Oropa sono esondati provocando diversi danni. A breve termineranno anche le riserve d'acqua e le prime frazioni a essere colpite potrebbero essere quelle di Pavignano e Chiavazza, ma stiamo facendo il possibile per limitare i disagi".

Anche la stazione di pompaggio di Zubiena, che fornisce acqua al capoluogo laniero, risulta fuori servizio a causa di un guasto alla rete dell'Enel. "Anche in questo caso ci siamo attivati per garantire un gruppo di emergenza - spiega Tacchini - in modo da limitare la mancanza di acqua". Nel frattempo gli operatori Cordar stanno intervenendo sul torrente Oropa per liberare una griglia intasata e ripristinare il regolare afflusso dell'acqua nel rione di Chiavazza. Infine, al Favaro, è crollata una frana che ha invaso la carreggiata.