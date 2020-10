Danni da maltempo anche a Strona, evacuata una famiglia in frazione Tallia FOTO e VIDEO

Anche il paese di Strona non è rimasto esente dai danni che il maltempo sta causando in tutta la provincia. Intorno alle 4 di questa notte, 3 ottobre, una frana ha colpito frazione Tallia costringendo una famiglia di tre persone ad evacuare dalla propria abitazione. Anche un'altra casa è stata colpita, ma in questo caso nessuno è rimasto coinvolto in quanto disabitata. Le strade che da Tallia portano alle frazioni di Croce Mosso e Ponzone risutano chiuse al momento. Intanto, sulla pagina Facebook del comune il sindaco Davide Cappio ha informato i cittadini che la strada per Lessona è temporaneamente chiusa a causa di una frana in frazione Aimone; stessa sorte per frazione Gronda. Seguiranno eventuali aggiornamenti.