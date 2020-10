Alluvione nel Biellese, Fdi al lavoro per sostenere i comuni colpiti FOTO e VIDEO

Il maltempo, scatenatosi in Piemonte nella notte tra venerdì e sabato, ha provocato ingenti danni anche nel Biellese e in particolare, nella Valle Cervo. Le forti piogge alluvionali hanno provocato l’esondazione, in numerosi punti, del torrente Cervo, colpendo in particolare i Comuni di Piedicavallo (dove ha ceduto lo storico ponte Coda), Rosazza, Campiglia Cervo e anche edifici religiosi di straordinario valore devozionale, storico e artistico come il Santuario di San Giovanni d’Andorno, devastato da una frana.

Immediato l’intervento dei rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, in particolare del parlamentare Andrea Delmastro Delle Vedove e dell’assessore regionale Elena Chiorino, che si si sono subito attivati effettuando sopralluoghi presso i luoghi colpiti dalla calamità e incontrando i sindaci del territorio, messo in ginocchio dalle piogge torrenziali. Assicurando loro massima collaborazione e sostegno.

"Ringraziamo - spiegano Delmastro e Chiorino - il presidente della Regione, Alberto Cirio per la prontezza di risposta dimostrata, contattando immediatamente il presidente della Repubblica e chiedendo la proclamazione dello stato di emergenza. Abbiamo immediatamente incontrato o contattato i sindaci della zona assicurando che, ognuno per la propria parte, metteremo in atto tutte le azioni possibili per curare le gravissime ferite inferte dall’alluvione, augurandoci che il governo faccia lo stesso".

"Questa emergenza - concludono Chiorino e Delmastro - sta mettendo a durissima prova il nostro territorio. Noi siamo già attivi per fare tutto il possibile e anche di più. Siamo convinti che se tutti faranno la propria parte con la medesima nostra determinazione, tenacia e amore per il Piemonte, per il Biellese e per la Valle Cervo, si potrà tornare nel più breve tempo possibile alla normalità".

Di seguito l'intervista all'onorevole Delmastro e all'assessore Chiorino, che Newsbiella ha incontrato a Piedicavallo: