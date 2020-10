Accusa un malore, intervento di Soccorso Alpino e 118 a Piedicavallo

Intervento del Soccorso Alpino nella giornata di oggi, 3 ottobre, per una donna che ha accusato un malore in un'abitazione situata in una zona di Piedicavallo difficile da raggiungere. La Delegazione biellese del Soccorso è stata mobilitata dal sindaco di Andorno Micca, Davide Crovella, per operazioni di Protezione Civile. La donna è stata poi soccorsa dal 118 per le cure del caso.