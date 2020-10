“Su Nuraghe Calcio Biella” e “Giullari di Corte” in campo verso il campionato biellese “Amatori”

Hanno tenuto botta in sostanziale pareggio due formazioni giovanili scese in campo lunedì 28 settembre per la disputa di una partita amichevole di calcio a 7. In vista dell’avvio della nuova stagione calcistica provinciale, la sfida dei giovani di Su Nuraghe Calcio Biella coordinati da Gaspare Carmona, agonisticamente preparati da Roberto Geromel che, con occhio attento sta procedendo alla selezione per l’assegnazione dei ruoli di gioco. Nel campo opposto, i “Giullari di Corte”, diretti dal canonico don Lodovico De Bernardi, parroco del Basso Biellese, allenati dal consigliere comunale di minoranza di Salussola, Stefano Spilinga.

Denominatore comune: la voglia di giocare, amplificata dalla lunga forzata assenza dovuta a confinamento domestico e sanitario. Tra gli atleti, al di là dei colori di volta in volta difesi, il desiderio di ritrovarsi tra amici, nel rispetto di regole umane e sportive accettate e condivise.Due formazioni forti, ben preparate, pronte nel far ripartire - lunedì 19 ottobre - il campionato, anche quest’anno organizzato da A.S.C. (Comitato Associazioni Confederate) di Biella.

Intanto, gli allenamenti continuano. Prossima amichevole dei ragazzi con lo stemma della Sardegna sul cuore, lunedì 5 ottobre, ore 20:00, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di Vigliano Biellese, a sfidare la squadra con le insegne di “Serramenti Biellesi”.