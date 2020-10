Pierangelo Tasinato in gara al Rally del Rubinetto - FOTO

Al volante di una Skoda R5 del Team Miele di Cuneo, il pilota della Biella Corse Pierangelo Tasinato sarà tra i protagonisti del 27° Rally del Rubinetto, in programma nella due giorni di sabato 3 e domenica 4 ottobre sulle strade di Novarese e Valsesia, con partenza ed arrivo a San Muarizio d'Opaglio e prove speciali a Borgosesia, Prelo e sul Mottarone.

Pierangelo Tasinato è alla seconda partecipazione al Rally del Rubinetto, gara valida per la Coppa Rally di Zona. Per la prima volta, sarà navigato da Elena Giovenale, vincitrice del Rally della Lana 2019. "E' la prima gara che facciamo assieme e speriamo di continuare. - dichiara Tasinato - Elena ha un'ottima esperienza su questo tipo di macchine e sicuremente mi darà un grossa mano".

Dopo un lunga pausa a causa di un intervento chirurgico al cuore, Pierangelo Tasinato è rientrato a correre nel Rally della Lana dello scorso luglio. Anche per il "Rubinetto" non nasconde l'emozione: "Ogni gara da la sua emzione. Dopo questo periodo di stop tornare a correre è per me una gioia immensa".