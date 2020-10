Il minibasket Teens sbarca a Biella

Spiega Luciano D'Agostino, presidente e responsabile del settore minibasket del Teens: "Biella è la nostra nuova casa e ci ha accolto a braccia aperte. Abbiamo voluto ricambiare questa ospitalità ‎organizzando un corso che avrà come obiettivo principale la promozione della pallacanestro in città, dando la possibilità a tutti di giocare e divertirsi, ovviamente nel rispetto dei protocolli anti covid".

Tutti gli ‎iscritti riceveranno in omaggio una t-shirt. Il progetto è realizzato con il patrocinio del comune di Biella e in collaborazione con Siviero Davide & C. S. A. S., main sponsor minibasket Teens‎ e la Raspino Minibasket School.