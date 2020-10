Corsa ciclistica Torino-Biella: tutte le info sulla viabilità in vista di domenica

Questa domenica, 4 ottobre, l’Ucab Biella con la co-organizzazione del Comune di Biella, propone l’edizione numero 7 della corsa ciclistica Torino-Biella. Lo svolgimento della gara comporterà lungo il percorso la posa di una lunga serie di divieti di sosta con rimozione forzata e nella giornata di domenica sono possibili alcuni brevi disagi alla circolazione causa del passaggio della corsa.

Nel dettaglio, come da ordinanza n. 710 diramata dalla Polizia locale, sono disposti i seguenti divieti di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati:

- via Milano, corsia nord, da rotonda con confine con Comune di Vigliano Biellese sino all’intersezione con via Corradino Sella dalle ore 11,00 alle ore 19,00 del giorno 04.10.2020

- via Bertodano, carreggiata nord, dalle ore 11,00 alle ore 19,00 del giorno 04.10.2020.

- piazza Vittorio Veneto, lato est, dalle ore 10,00 del giorno 03.10.2020 alle ore 12,00 del giorno 05.10.2020, per consentire il collocamento delle strutture necessarie al posizionamento dell’arrivo e delle premiazioni;

- piazza Vittorio Veneto, lato nord, dalle ore 10,00 del giorno 03.10.2020 alle ore 12,00 del giorno 05.10.2020;

- via Lamarmora, carreggiata sud tratto compreso via Aldo Moro e via Torino, dalle ore 11,00 alle ore 19,00 del giorno 04.10.2020; via Lamarmora, carreggiata nord, tratto compreso tra via Torino e via Rosselli, ambo i lati dalle ore 11,00 alle ore 19,00 del giorno 04.10.2020;

- via Tripoli, da via Rosselli a via Aldo Moro, ambo i lati, dalle ore 11,00 alle ore 19,00 del giorno 04.10.2020;

- via Rigola, ambo i lati, tratto compreso tra via F.lli Rosselli e via Marghero, dalle ore 11,00 alle ore 19,00 del giorno 04.10.2020;

- via Ivrea, corsia nord, tratto compreso tra Strada Barazzetto Vandorno a via Rigola, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del giorno 04,10.2020;

- via Aldo Moro, ambo i lati, comprese aree si sosta a pagamento, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del giorno 04.10.2020;

- Costa del Vernato, ambo i lati, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del giorno 04.10.2020; - Piazza Cossato, tutta la piazza, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del giorno 04.10.2020;

- Corso del Piazzo, ambo i lati, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del giorno 04.10.2020; - Via Avogadro, ambo i lati, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del giorno 04.10.2020;

- Via Juvarra, tratto compreso tra via Avogadro e strada della Nera dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del giorno 04.10.2020;

- Strada della Nera, ambo i lati, dalle ore 11.00 alle ore 19.00 del giorno 04.10.2020;

- piazza Gaudenzio Sella (tutta) dalle ore 11.00 alle ore 18.00 del giorno 04.10.2020;

- strada Barazzetto Vandorno, da Strada della Nera a via Ivrea, ambo i lati, dalle ore 11,00 alle ore 19,00 del giorno 04.10.2020;

- viale Matteotti area adiacente FONS VITAE lato sud, per consentire la sosta dei TAXI dalle ore 10,00 del giorno 03.10.2020 alle ore 12,00 del giorno 05.10.2020, per consentire il collocamento delle strutture necessarie al posizionamento dell’arrivo e delle premiazioni.

E’ istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto veicoli al seguito della manifestazione ed autorizzati dagli Organizzatori, residenti e mezzi di soccorso, nelle seguenti aree e periodi:

- piazza Vittorio Veneto, lato est e lato nord, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno 04.10.2020;

- via Q. Sella, tratto tra via Gromo e Piazza Cossato, per la temporalità di cui al punto n°4 il giorno 4.10.2020;

- Piazza Cucco per la temporalità di cui al punto n°4 il giorno 4.10.2020

Il giorno 04.10.2020, dalle ore 14.30 alle ore 15,30, è istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione e partecipanti all’evento, per il tempo necessario al passaggio della corsa e comunque nel tempo intercluso tra il cartello di inizio e fine gara ciclistica, nelle seguenti vie: via Cottolengo dal confine con Gaglianico a Corso San Maurizio, corso San Maurizio, corso Lago Maggiore da intersezione con Corso San Maurizio fino all’innesto con SP 142 variante;

Il giorno 04.10.2020,dalle 16.00 alle ore 17,40 è istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione e partecipanti all’evento, per il tempo necessario al passaggio della corsa e comunque nel tempo intercluso tra il cartello di inizio e fine gara ciclistica nelle seguenti vie: via Milano, Ponte Cervo, via Cernaia, via Carso, via Bertodano, via Lamarmora (inizio circuito da ripetere 3 volte) Piazza Cossato, Costa del Vernato, Corso del Piazzo, Piazza Cisterna, via Avogadro, via Juvarra, Strada della Nera, via Barazzetto Vandorno, via Ivrea, via Rigola, via Tripoli, via Aldo Moro, via Lamarmora, piazza Vittorio Veneto est.

E’ istituito il doppio senso di marcia, esclusivamente per residenti e titolari di posto auto in piazza V. Veneto nord, da via Losana a Piazza V. Veneto est il giorno 04.10.2020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

E’ istituito il doppio senso di marcia, esclusivamente per residenti e titolari di posto auto in via Q. Sella, tratto tra via Gromo e Piazza Cossato il giorno 04.10.2020 per la temporalità di cui al punto n°4.

E’ istituita la sospensione della ZTL , quartiere centro, per la temporalità di cui al punto 4.