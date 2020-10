Biella-Santuario d'Oropa, presenti anche i campioni Sara Brogiato e Renè Cuneaz

Cresce il numero di iscritti alla 45ª edizione della Biella-Oropa, in programma sabato 10 ottobre: sono quasi 400 nella mattinata di giovedì 1 ottobre, quando mancano ancora 7 giorni alla scadenza, fissata per le ore 24 di giovedì 8 sul sito www.biellasport.net. Ma cresce anche il tasso tecnico degli atleti che si sfideranno sui 12,2 km che uniscono il capoluogo al Santuario della Madonna Nera.

Dopo le conferme di Sara Dossena e di Lisa Borzani, Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo, organizzatori dell'evento, sono lieti di dare il benvenuto ad altri due atleti di altissimo livello. Saranno al via Sara Brogiato e Renè Cuneaz.

Sara Brogiato, classe 1990 di Moncalieri, è in forza all'Aeronautica Militare ed ha un curriculum di tutto rispetto con alcune presenze in nazionale (Cross Europei, Mezza maratona mondiale, Coppa Europa 10mila). Nel 2020 ha chiuso 6ª gli italiani di mezza maratona, specialità nella quale era stata bronzo tricolore nel 2019 e oro nel 2017. Per lei quest'anno anche il successo nella prestigiosa “Corsa di Miguel” a Roma. Nel Biellese ha già corso, prendendo parte da protagonista al Giro Internazionale di Pettinengo.

In ambito maschile il nome caldo è quello di Renè Cuneaz, valdostano classe 1988 in forza al Cus Pro Patria Milano. E' salito agli onori della cronaca nel novembre del 2019 quando si aggiudicò il titolo italiano assoluto in Maratona. Sempre nel 2019 aveva sfiorato il podio ai campionati italiani dei 10 km su strada, chiudendo al 4° posto.

Sulle rampe verso il Santuario di Oropa dovrà fare i conti con atleti che conoscono perfettamente il percorso, dettaglio assolutamente non trascurabile. Tra tutti spicca il nome di Giuseppe Molteni (Atl. Desio), vincitore della 41ª edizione nel 2016 e protagonista anche nelle successive: 5° nel 2017, 4° nel 2018 e terzo nel 2019.

Attenzione anche a Michele Belluschi (Grottini Recanati) che una quindicina di giorni fa si è imposto nella Mezza Maratona di Monza e ad inizio anno, prima del lockdown, aveva vinto sulla stessa distanza anche a Novara. Anche lui è stato più volte in gara a Oropa pur senza mai salire sul podio. In chiave biellese ha confermato la sua presenza il plurivincitore Alberto Mosca (atl. Potenza Picena): per lui successi nel 2012 e nel 2014 e due terzi posti nel 2015 e nel 2005.