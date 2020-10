I conflitti nel mondo, dal PD biellese una conferenza online con Piero Fassino

E' stato spostato a giovedì 8 ottobre l’incontro con Piero Fassino dal titolo “Guerra e pace, riflessione sui conflitti nel mondo”, precedentemente programmato per martedì 6 ottobre. Ogni giorno in tv, sui giornali e nei social network, leggiamo di conflitti, attentati, bombardamenti in molte zone del mondo. In troppe regioni del nostro pianta la pace e la convivenza pacifica sono concetti lontani dal vissuto quotidiano. Visti dai nostri occhi di occidentali ci sembrano distanti e le loro notizie appaiono quasi come un rumore di fondo nelle nostre vite magari complesse ma vissute in pace. Fortunatamente non vediamo una guerra intorno a noi dal 1945 e ci è particolarmente difficile comprendere le dinamiche e la complessità di ciò che accade in luoghi di scontro peraltro non troppo distanti da noi.

E’ per questo che il Partito Democratico Biellese ha deciso di organizzare un incontro con Piero Fassino, Presidente della Commissione Affari Esteri, per provare insieme a capire cosa accade oltre i nostri confini, come la nostra politica stia affrontando il tema dei conflitti internazionali. Molte sono le domande: cosa fanno di preciso le ONG? Che ruolo ha, o può avere, l'Unione Europea e, ancora, cosa potrebbe fare di più? L'Italia che progetti ha attivato e sta attivando? Tanti quesiti che possono sembrare semplici ad una prima lettura, ma che toccano temi molto complessi.

Quesiti che non abbiamo mai occasione di affrontare in un dibattito approfondito e che con il contributo di Piero Fassino potremo approcciare insieme. L'incontro, online, è fissato per le 20,30 di giovedì 8 ottobre sulla piattaforma GoToMeeting (all’indirizzo: https://global.gotomeeting.com/join/722456301).

E' possibile anche accedere tramite telefono con il codice 722-456-301. Per seguire lo streaming da smartphone è necessario installare l'app GoToMeeting (https://global.gotomeeting.com/install/722456301).