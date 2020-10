Hobby Center, grandi spazi e ampia gamma di prodotti nel nuovo punto vendita di Pray FOTOGALLERY

Grande afflusso per l’inaugurazione di sabato 26 settembre a Pray, nel nuovo punto vendita di Hobby Center, in cui si è esibito anche lo “scultore con la motosega” Mario Midali.

Hobby Center vi aspetta per una visita al nuovo punto vendita di Pray (BI) in via Bartolomeo Sella 133 (ex locali KL sport), e nello storico punto vendita di Andorno Micca (BI) in via Cantono 46.