Al Caffè Bistrot l'aperitivo diventa Gintoneria

All'ora dell'aperitivo il Caffè Bistrot di Biella diventa Gintoneria e ti aspetta con la Carta dei Gin+Tonic: 140 tipi di gin da abbinare alla loro tonica.

"Ho scoperto il mondo del gin e mi è piaciuto molto perché è meno esclusivo di quello del vino - dice il titolare Federico Rebuffa -. In Italia è una realtà fatta di produttori semi artigianali, tutti ragazzi con la passione per il gin che lo fanno come secondo lavoro, e che si possono contattare facilmente. Nella nostra collezione, di quasi 140 bottiglie, 50 sono italiane. Io prediligo le realtà italiane e, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21,30, il nostro aperitivo si trasforma in Gintoneria con ogni gin abbinato alla sua tonica".

La Gintoneria di Caffè Bistrot, oltre all'aperitivo, propone eventi sul tema, serate di degustazione che fino a tutto dicembre, si svolgeranno ogni 15 giorni il venerdì sera.

"Queste serate - spiega Federico Rebuffa - consistono nella presentazione del gin da parte del produttore, che io accompagno dai clienti ai tavoli. Il produttore racconta la sua storia, spiega come e perché produce il suo gin, e come lo abbina. Noi proponiamo tre tipi di cocktail, il Gin Tonic classico, il Negroni fatto con il gin della serata, il London Mule, una versione del Moscow Mule con il gin al posto della vodka, accompagnati da cibo sfizioso che presentiamo dentro barattolini di vetro".

Caffè Bistrot organizza le serate sul gin grazie alla collaborazione con Jacopo Saporito di Gin Tonic Italy, il massimo esperto di gin in Italia. "Jacopo si occupa di consulenza, test, assaggi per i produttori ed è brand ambassador di molte aziende. - precisa Federico Rebuffa - Noi abbiamo in programma queste serate fino a dicembre compreso, ogni 15 giorni il venerdì sera e siamo gli unici a farne così tante. Per informazioni sulle serate potete visitare le nostre pagine Instagram e Facebook".

Per un ottimo Gin Tonic e per tanto altro, Caffè Bistrot ti aspetta a Biella in Piazza Adua 1 ( tel. 347 181 9936 ; sito internet www.caffebistrotbiella.it; Facebook Caffè Bistrot "breakfast and lunch" ; Instagram La Gintoneria BIella ).