La festa della Madonna del Rosario apre il programma per i 200 anni della chiesa del Favaro

Le parrocchie della Valle Oropa celebrano insieme la festa della Madonna del Rosario. Si parte alle 21 di questa sera, 2 ottobre, con la preghiera comunitaria per celebrare i 200 anni dalla fondazione della chiesa del Favaro. Si prosegue sabato 3 ottobre a Cossila San Giovanni dove, dalle 17, ci saranno la messa animata e la processione nel giardino della parrocchia: un'occasione per presentare e spiegare il restauro della casa parrocchiale e ammirare l’enorme lavoro oramai quasi concluso. Seguirà un rinfresco offerto a tutti.

Domenica 4 ottobre è la volta di Cossila San Grato: alle 11 la messa e la processione in onore della Madonna del Rosario, per poi proseguire con l’aperitivo in piazza chiesa. Alle 15 si torna di nuovo al Favaro con la messa animata, la processione e il rinfresco nel giardino.

La festa della Madonna del Rosario sarà occasione per iniziare il ricordo del bicentenario della fondazione della parrocchia del Favaro (1821 – 2021). Il programma dei festeggiamenti si dipanerà durante l’anno. Sono sospese le messe di sabato sera e domenica mattina.