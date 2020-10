Il pianorecital di Yuna Tamogami e l'anteprima della nuova stagione concertistica del Perosi

Verrà svelata oggi venerdì 2 ottobre la nuova Stagione concertistica della Fondazione Accademia Perosi.Sotto il profilo artistico, mantenendo le caratteristiche del proprio programma triennale “La musica può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti”, per la prossima stagione ci si è proiettati verso un “futuro sostenibile”.

Ecco dunque spiegata l’headline che vede la bizzarra formula [(2020/2021) = (+Classica – CO2)]. Ma in che modo, la Fondazione Perosi, intende promuovere attivamente comportamenti sostenibili? Quali sono le novità del prossimo cartellone? Torneranno gli #zoom!, approfondimenti con musicologi e giornalisti, e i #suonicollaterali in città? A queste e a tutte le altre domande risponderà venerdì 2 ottobre il Direttore Artistico del Perosi Stefano Giacomelli

"Il successo registrato dai concerti estivi e la fervida presenza del pubblico dopo il lockdown, nonostante la situazione di grande incertezza, ha spinto l’Accademia a rilanciare per tornare a condividere l’emozione della classica dal vivo".Si parte proprio con una novità, dettata dall'esiguo numero di posti a disposizione nella Sala Concerti dell'Accademia nel rispetto della normativa Covid: il doppio turno dei concerti in Accademia.Si parte venerdì 2 ottobre alle ore 17.30, in replica alle ore 20.45.

Protagonista Yuna Tamogami. Classe 1994, la giovane pianista giapponese, diplomata al Tokyo College of Music, oggi completa il suo percorso di perfezionamento all'Accademia Perosi di Biella e alla Liszt Ferenc Academy of Music a Budapest, dove risiede. Premiata con la medaglia d'oro presso The ASIA International Piano Academy & Festival with Competition (Korea, 2010), The Bronze Medal at The 39th PTNA Piano Competition (Japan, 2015), The Outstanding Performance Award at The 6th Sengawa Piano Audition (Japan, 2017), The First Prize at The 2nd Piano Festival Bolzano Bozen (Italia, 2017) è inoltre vincitrice del Primo Premio al 22° Concerto Marronnier 21 (Giappone, 2017), del Primo Premio al 6° Concorso pianistico internazionale "Vila de Xàbia" (Spagna, 2018), del primo premio al 1° Liszt International Music Competition in Roma (Italy, 2018), del Primo Premio al Forum Pianistico Città di Chioggia (Italy, 2019) e del Primo Premio alla quart edizione del Danubia Talents International Music Competition (Ungheria, 2019).È tra i sei semifinalisti dell'International Piano Competition Istanbul Orchestra' Sion (Turchia, 2020) e ha di recente superato le pre-selezioni del celebre Concorso Internazionale Ferruccio Busoni.