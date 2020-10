La parrocchia del Duomo, l'Asilo infantile Biella Piano e l'Associazione Crescere con Rosmini hanno organizzato per sabato 3 ottobre alle ore 10,30 una messa di ringraziamento e gratitudine per l'opera svolta dalle Suore Rosminiane nell'arco dei 185 anni di presenza in terra Biellese che sarà officiata dal Vescovo di Biella.