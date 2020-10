Autunno Cai con la nuova rassegna "Montagna in Città"

L’estate appena trascorsa può essere archiviata come quella della “riscossa” della montagna. I parcheggi pieni e di conseguenza le strade intasate ad Oropa, in Valle Cervo e nell’Elvo, sono semplicemente stati la conferma di quello che un po’ ci si attendeva. Dopo mesi di lock-down in tanti, infatti, hanno sentito il richiamo degli spazi aperti, dove sentirsi sicuri. Ora che l’autunno sta manifestandosi con vigore, con le prime cime imbiancate e i ruscelli che iniziano a riempirsi di ricami di ghiaccio, è la montagna che scende città. Lo fa con scrittori e alpinisti, ma anche semplici escursionisti che testimonieranno il proprio attaccamento alle terre alte, ognuno con la propria sensibilità.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Montagna biellese, ieri, oggi e domani” sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con il coinvolgimento del Soccorso alpino, del Coro Genzianella e della Fondazione Sella. «Montagna e Biella sono un legame inscindibile, sottolineato ancora di più dal duplice riconoscimento dell’Unesco: alpinismo bene immateriale dell’umanità e Biella Città Creativa. Non è un caso che la pratica dell’alpinismo in Italia sia iniziata qui, non è un caso che i pionieri della fotografia delle alte quote siano biellesi, e non è neppure un caso che, prima ancora che a livello nazionale nascesse il Corpo del Soccorso Alpino, qui, i frequentatori delle vette si fossero riuniti per creare un’organizzazione stabile per prestate aiuto agli alpinisti in difficoltà. Biella condivide questo primato con Lecco e con Trento e infatti può fregiarsi del riconoscimento del doppio distintivo — solo nel 1968 si sarebbe infatti decisa l’adesione al Corpo Nazionale come XXIIª delegazione» dichiara il presidente Eugenio Zamperone.

Nasce così “Montagna in città”, una vera e propria rassegna che si compone di sei date. «La prima è martedì 6 ottobre con il giornalista e romanziere Franco Faggiani. Poi ci sarà il fotografo e attivista per l’ambiente Luca Fontana, con la fidanzata Anne-Kathrin Melis, che propone un approccio diverso alla montagna, con l’avvicinamento più lento, dove è possibile, con i propri mezzi, al più con quelli pubblici. A fine ottobre tornerà a Biella Renato Frignani che lo scorso anno era passato di qui percorrendo il Sentiero italia in compagnia del suo cane, salvato dall’abbandono. Ancora, arriverà la giornalista, scrittrice e alpinista Linda Cottino che, all’alpinismo in “rosa” ha dedicato il libro “Niba devi tornare al Viso”, un emozionate racconto della prima scalata al femminile del Monviso.

Si va a novembre con l’importante testimonianza di Massimo Coda e Andrea Lanfri, i due alpinisti amputati che trovano dentro le proprie difficoltà la forza di reagire scalando montagne come il Bianco e il Cervino. Infine si chiuderà a dicembre con lo storico dell’alpinismo Pietro Crivellaro che ci riporterà agli albori dei pionieri che esplorarono il Monte Rosa». Le sedi degli incontri saranno l’auditorium del Museo del territorio, al Chiostro di San Sebastiano e l’auditorium della Banca Sella al Lanificio Maurizio Sella, lungo il Cervo. Per ricordare e sottolineare il legame con il Soccorso alpino, ogni sera i volontari presenteranno una clip per dare consigli sul corretto approccio alla montagna. Covid permettendo partiranno poi, col nuovo anno, incontri con le scuole e serate dedicate alla coralità, tanto cara all’alpinista Nito Staich, tra i fondatori sia del Soccorso che del Coro Genzianella.



DAL 6 OTTOBRE AL 1° DICEMBRE TRA IL MUSEO DEL TERRITORIO E IL LANIFICIO SELLA

- Martedì 6 ottobre, ore 21, Museo del Territorio: Franco Faggiani presenta “Non esistono posti lontani” (Max 38 posti);

- Mercoledì 14 ottobre, ore 21, Lanificio Maurizio Sella: Luca Fontana e Anne-Kathrine Melis raccontano il loro viaggio attorno al monte Rosa (max 60 posti);

- mercoledì 21 ottobre, ore 21, Lanificio Maurizio Sella: Renato Frignani racconta il suo Sentiero Italia in compagnia di Pulce (60 posti);

- martedì 27 ottobre, ore 21, Museo del Territorio: Linda Cottino presenta il libro “Nina deve salire al Viso” (38 posti);

- martedì 24 novembre, ore 21, Museo del Territorio: Massimo Coda e Andrea Lanfri, alpinisti amputati, raccontano le loro salite (38 posti);

- martedì 1 dicembre, ore 21, Lanificio Maurizio Sella: Pietro Crivellaro presenta il libro “La scoperta alpinistica del Monte Rosa“ (60 posti).

I posti sono limitati a causa della normativa Covid. Tutte le serate si potranno seguire in diretta sulla pagina Facebook CaiBiella.