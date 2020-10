54a edizione di Filo: iniziato il conto alla rovescia

È iniziato il conto alla rovescia in vista dell’apertura della 54a edizione di Filo, in programma il 7 e 8 ottobre a MiCo-Milano Convention Centre (via Gattamelata 5, Milano). Mentre cresce l’attesa per la prima fiera a livello internazionale del settore filati che riprende il contatto diretto e di persona con i clienti, ecco alcune indicazioni utili per programmare la visita a Filo.Il modo migliore per programmare la visita a Filo è consultare il sito web del Salone: www.filo.it.

Il sito è infatti un vero e proprio strumento di lavoro, nel quale visitatori e buyer possono trovare tutte le informazioni utili per preparare la visita in fiera. La 54 edizione di Filo è organizzata in modo da coniugare qualità (dei prodotti esposti) e sicurezza (di tutti coloro che vi partecipano). A questo proposito, invitiamo a leggere con attenzione le semplici regole predisposte da Filo per salvaguardare la salute di tutti.Sempre sul sito www.filo.it è disponibile il catalogo degli espositori (filo.it/exhibition/catalogo-espositori).

E ancora sul sito di Filo si possono trovare le indicazioni per raggiungere lo spazio espositivo dal centro di Milano, dagli aeroporti e dalle stazioni ferroviarie (filo.it/exhibition/come-raggiungerci): la 54a edizione di Filo si svolge infatti per la prima volta in una nuova sede, il MiCo-Milano Convention Centre (via Gattamelata 5, Milano), uno spazio particolarmente adatto a ospitare una fiera come Filo, realizzato in uno dei quartieri più all’avanguardia di Milano. Anche per avere un’idea dei temi di tendenza che ispirano le collezioni proposte dagli espositori alla 54a edizione di Filo, vale la pena consultare il sito www.filo.it dove è possibile ritornare sulle proposte sviluppo prodotto, presentate in luglio da Filo e dal titolo “Riflessioni cromatiche”.

Vi aspettiamo dunque alla 54a edizione di Filo il 7 e 8 ottobre 2020 al MiCo-Milano Convention Centre (via Gattamelata 5, Milano).