Ritrovato senza vita a 30 anni, Biellese sotto shock per la scomparsa di Emilio Chirico

Ha lasciato tutti sgomenti l'improvvisa morte del giovane medico biellese Emilio Chirico. Il dottore, 30enne originario di Cossato, si stava specializzando in Psichiatria all'Ospedale Maggiore di Novara. Ad aver fatto la triste scoperta lo scorso lunedì sarebbe stata la compagna, che non sentendolo per tutta la mattina si è recata a casa sua, dov'è stato rinvenuto senza vita. Oltre alla fidanzata chiara, il giovane lascia nel dolore la mamma Lorena Boraso, il papà Bruno e tutti i parenti e gli amici a cui era affezionato.

A partecipare al lutto anche l'Università del Piemonte Orientale, la Scuola di Specializzazione in Psichiatria UPO e tutto il personale della SC Psichiatria.

L'ultimo saluto a Emilio si svolgerà nella chiesa parrocchiale Madonna Pellegrina di Novara, alle 10 di domani 3 ottobre. Al termine delle celebrazioni, la sua salma sarà trasportata al cimitero di Cossato, dove verrà tumulata.