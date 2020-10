Maltempo: Chiusa SP 100 a Sagliano, frana dentro il Santuario, frazioni isolate FOTOGALLERY VIDEO

"Invito tutti a stare a casa perchè la situazione è grave e peggiora di ora in ora. La Valle Cervo è chiusa a partire da Sagliano". Queste le parole allarmanti del sindaco di Campiglia Cervo, Maurizio Piatti. Grave quindi la situazione in Valle Cervo dove ad ora non si conosce l'entità dello smottamento a Valmosca e tutti gli altri (foto). I tecnici della provincia di concerto con i Carabinieri hanno chiuso la strada provinciale 100 e la vallata è raggiungibile solo da Trivero e Bielmonte. Una frana ha sfondato il muro dell'ala Pellegrini del Santuario di San Giovanni (foto) e gli abitanti delle case vicino al torrente Cervo ci scrivono descrivendo una situazione veramente da paura: "Sentiamo tremare i muri delle nostre abitazioni". Sono i ndiversi comunque che avendo la fortuna di altre sistemazioni hanno abbandonato la zona per trascorrere la notte. Anche a Casapinta due frazioni sono isolate per le frane (foto e video).

Dopo 10 ore di pioggia forte iniziano le chiamate ai numeri di emergenza in tutto il Biellese. Non c'è un comune che non abbia problemi. Intasate le linee telefoniche dei Vigili del Fuoco impegnati massicciamente ovunque. L'acqua continua a cadere molto copiosa. Gli sbocchi dalle colline invadono le strade che risultano allagate con diversi centimetri anche nei tratti in salita. Ecco la situazione aggiornata alle 21,30 in alcuni paesi.

Casapinta. Una frana di discreta entità ha invaso la carreggiata in frazione Rondo. Probabile la chiusura della strada per il chiaro pericolo di ulteriore smottamento. E' intervenuto il sindaco Mauro Fangazio. Alle 21 due frazioni risultano isolate.

Bioglio. Il sindaco Ceffa ha avvisato la popolazione per un guasto alla linea elettrica. Tutta la zona bassa del paese e una parte di Piatto sono senza luce. I tecnici dell'Enel stanno alvorando per individuare il guasto. Sempre a Bioglio, alle 22, un albero è caduto sulla provinciale 209 all'altezza della frazione Becca, verso San Francesco. Aib Bioglio e Protezione civile stanno lavorando per la riapertura.

Sandigliano. Allagamenti vari e soprattutto lungo la strada che conduce alla stazione, invasa da almeno 10 centimetri di acqua.

Salussola. Fossi vicini ai campi ai limiti dello straripamento e conseguente invasione della carreggiata. Si consiglia di rallentare la velocità con l'auto.

Valle Cervo. Grave la situazione. Alle 20,30 circa una frana a Valmosca ha costretto i tecnici della provincia a chiudere temporaneamente la strada. Successivamente nell'arco di 90 minuti altre frane sono cadute lungo tutta la vallata facendo propendere per la chiusura di tutta la SP 100 a Sagliano vicino all'ufficio postale (foto). Domani mattina verrà valutata meglio la situazione anche se ad ora non si conosce l'esatta entità degli smottamenti. Unico accesso è solo da Trivero e Bielmonte.

SP 120 Crevacuore Ailoche. In serata è stata chiusa al traffico per una frana e uno smottamento.

La situazione è comunque in continua evoluzione.

Leggi anche: https://www.newsbiella.it/2020/10/02/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/maltempo-biella-crolla-un-muretto-sotto-la-sede-ferroviaria-in-via-candelo-museo-del-territorio-al.html