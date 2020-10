L'odierna ondata di forti piogge sta creando qualche problema in provincia. E' il caso di Tavigliano in Valle Cervo dove, in queste ore, un grosso castagno si è abbattuto sulla sede stradale tranciando un cavo dell'energia elettrica.

Sono prontamente intervenuti i volontari del corpo Aib del paese che hanno provveduto a sezionare l'albero e liberare la carreggiata per il ripristino della viabilità.