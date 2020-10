Maltempo, ancora forti piogge fino a sabato. Ecco cosa succederà nel week end

Una saccatura nord-atlantica si sta progressivamente approfondendo dalla Francia verso il Mediterraneo occidentale, causando forte maltempo sul nord Italia ed in particolare sulla nostra regione, con precipitazioni diffuse anche molto forti dal Verbano al Biellese e lungo il confine ligure associate ad un marcato aumento della ventilazione da sud. I fenomeni saranno in attenuazione da sabato mattina. Nel pomeriggio di domenica, un nuovo impulso perturbato,decisamente meno intenso ma sempre associato alla saccatura atlantica, arriverà sul Piemonte nel pomeriggio causando ancora condizioni di maltempo con qualche nevicata in montagna sotto i 1700 m.

Venerdì 2 ottobre - Precipitazioni: precipitazioni diffuse con valori tra moderati e forti sulle zone alpine, forti o molto forti dal Verbano al Biellese e lungo il confine ligure dove è più probabile che siano a carattere temporalesco; fenomeni meno intensi sulle pianure meridionali tra basso Torinese e Cuneese e su quelle centrali. Quota neve attorno ai 2800-2900 m

Sabato 3 ottobre - Precipitazioni: fino al primo mattino moderate sui settori settentrionale e orientale, con valori localmente forti tra Verbano e Biellese, più deboli e sparse altrove; attenuazione in mattinata, con fenomeni tuttavia ancora persistenti sul nord Piemonte e, localmente, sullo Scrivia di confine. Q.N. in calo fino ai 1900-2000 m

Domenica 4 ottobre - Precipitazioni: deboli sparse a partire dalle zone alpine in mattinata, in maggior estensione a gran parte della regione nel corso del pomeriggio, con valori localmente moderati a ridosso di Alpi e Appennino in serata. Alla sera non si esclude qualche fenomeno forte nella zona del Lago Maggiore. Quota neve in calo fino ai 1700 m