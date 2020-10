Litigano tra famiglie per il parcheggio: in tre brandiscono scure, chiave inglese e coltello. Denunciati

Ancora un intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato ieri sera in città, allertati da alcuni passanti spaventati che stavano assistendo ad un’animata discussione tra vicini di casa, appartenenti a due famiglie. E i partecipanti sarebbero stati, a detta dei testimoni, in almeno 6/8 persone. Gli animi si erano presto scaldati ma solo in tre erano i baldanzosi contendenti che pur non arrivando alle mani, si erano fronteggiati impugnando rispettivamente una chiave inglese, una scure ed un coltello.

L’arrivo dei militari è servito a calmare gli animi e a far scappare molti dei presenti ma non ha impedito che le armi improprie venissero sequestrate da parte degli stessi Carabinieri. Nessuno dei litigiosi ha riportato lesioni. Dal Comando di via Marconi è partita un’informativa diretta alla Procura della Repubblica del capoluogo. Per i tre, di diverse età, si ipotizza il reato di minacce aggravate. Questo è l'ennesimo caso in provincia di liti che giornalmente impegnano le forze dell'ordine.